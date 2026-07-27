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Профессии, которые позволяют рано выйти на пенсию

Профессии, которые позволяют рано выйти на пенсию

Выйти на пенсию в 40 лет и официально получать деньги от государства — это реально. Но есть нюансы. Пока большинство россиян свыкается с мыслью, что работать придется до 60–65 лет, некоторые счастливчики оформляют государственные выплаты уже в 35–45 лет.

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