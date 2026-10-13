Игорь Мартынов выступил на заседании профильного комитета Госдумы РФ в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы

В Государственной Думе Российской Федерации 12 октября 2026 года под председательством Андрея Макарова состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам, на котором был рассмотрен проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
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