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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сиксерс» рассматривают вариант с переездом в Нью-Джерси. У клуба трудности со строительством новой арены в Филадельфии

Представитель «76-х» заявил, что организация «серьезно» рассматривает различные варианты, включая переезд в Нью-Джерси, на фоне истечения текущей аренды стадиона Wells Fargo Arena в 2031 году.

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