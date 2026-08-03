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Снукерист.ру

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Алоизиус Япп возглавил мировой рейтинг WNT по итогам сезона

Алоизиус Япп возглавил мировой рейтинг WNT по итогам сезона

Сингапурский игрок Алоизиус Япп впервые в карьере поднялся на вершину мирового рейтинга World Nineball Tour, сообщает WNT Алоизиус Япп поднялся на первое место в мировом рейтинге WNT (фото: WNT)Алоизиус Япп, продемонстрировав выдающуюся игру в течение сезона, который уже вошел в историю, занял лидирующую позицию в мировом рейтинге.

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