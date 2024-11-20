15 рецептов утки в духовке, которые точно стоит приготовить

Сочная и аппетитная утка в духовке обязательно украсит любой праздничный стол. Но чтобы она была действительно вкусной, ее надо правильно приготовить – ведь от природы мясо утки более жесткое, чем у курицы.
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