Тарасов о майке с Путиным в Турции: «Я хотел выразить респект России. Понимал, что могут убить, но я за свой народ, это патриотизм»

Дмитрий Тарасов вспомнил, как показал майку с Владимиром Путиным в Турции. – Подозревали, что это спланированная пиарщиками акция.

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