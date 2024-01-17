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Этот таинственный мир

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Можно ли путешествовать во времени или мешают парадоксы?

Можно ли путешествовать во времени или мешают парадоксы?

Если путешествия во времени невозможны, то причину этой невозможности еще предстоит обнаружить. Уэллс своим романом “Машина времени” положил начало навязчивой идее, которая с тех пор часто появляется в научной фантастике и свидетельствует о ее популярности.

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