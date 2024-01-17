Можно ли путешествовать во времени или мешают парадоксы?

Если путешествия во времени невозможны, то причину этой невозможности еще предстоит обнаружить. Уэллс своим романом “Машина времени” положил начало навязчивой идее, которая с тех пор часто появляется в научной фантастике и свидетельствует о ее популярности.
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