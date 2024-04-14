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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маврин сломал ребро. Вероятно, он пропустит старт Медиалиги

Об этом хавбек «Амкала» сообщил в соцсетях. «Короче, 9 ребро. А в Питере было 11. Печаль», – написал Маврин.

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