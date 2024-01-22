В Алтайском крае представителям бизнеса рассказали о проводимой реформе расширенной ответственности производителей (РОП)

17 января в г. Барнауле уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае совместно Южно-Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора провели семинар-совещание с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в сфере реализации товаров и упаковки, а также организациями, осуществляющими утилизацию товаров и упаковки на территории Алтайского края.