В Алтайском крае представителям бизнеса рассказали о проводимой реформе расширенной ответственности производителей (РОП)

17 января в г. Барнауле уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае совместно Южно-Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора провели семинар-совещание с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в сфере реализации товаров и упаковки, а также организациями, осуществляющими утилизацию товаров и упаковки на территории Алтайского края.
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