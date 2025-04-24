Российские военные близки к прорыву обороны противника между городами Торецк и Мирноград в ДНР. Анализ ситуации на этом участке ЛБС позволяет сделать вывод о том, что текущие проблемы ВСУ являются только началом более крупных неприятностей, с которыми командование киевского режима может столкнуться уже в самое ближайшее время.