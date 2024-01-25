СМИ: ЦАХАЛ расследует обстоятельства обстрела центра ООН в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит анализ обстоятельств удара по учебному центру Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, в результате которого погибли девять человек и еще 75 получили ранения.