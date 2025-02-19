Россиян предупредили о последствиях неправильного хранения круп

Неправильное хранение круп может привести к потере их питательных свойств, а также сделать их непригодными для употребления из-за появления плесневых грибов, других микроорганизмов и даже насекомых, сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
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