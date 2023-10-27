Совет от эксперта: не используйте неофициальные клиенты WhatsApp Елена ГалицкаяПопулярный мессенджер WhatsApp поднял тревогу среди пользователей, объявив о прекращении поддержки для смартфонов с Android 4.
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