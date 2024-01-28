Красная икра: настоящая или подделка? Две подсказки, которые точно укажут на суррогат

В преддверие праздников красная икра – товар ходовой. Редко на каком российском столе вы не увидите симпатичных маленьких тарталеток с маслом и икрой или не менее симпатичных бутербродиков из свежего багета, украшенных колечком сливочного масла и рассыпчатыми икринками.