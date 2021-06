NQ1! Multi-timeframe analysis and *POTENTIAL* DOWNSIDE E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:NQ1! pompiht Thursday June 3rd NQ1! Analysis 1D Analysis --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Part 1: Part 2: 1W Analysis --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1M Analysis --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Support summary compilation (Anticipating a crash- buying levels/ swing levels) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fibbs + VPVR + supports Cleaned References & Credit --------------------------- Carpenoctom - ichimoku senpai (1W mean reversion) Fib cluster idea from Carolyn Fib Queen (1D fib projection) .