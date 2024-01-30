Брошен подыхать, но спасен российскими солдатами, а также освобождение Табаевки: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 января 2024 года Юлия СоколоваВ ходе военных действий, российские солдаты обнаружили раненого бойца украинской армии, оставленного своими во время отступления.
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