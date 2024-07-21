5 ПРОСТЫХ ШАГОВ укрепить сосуды. Улучшаем работу сосудисто-сердечной системы и делаем сосуды эластичными.

Мы тут с вами будем разбирать профилактические меры для укрепления сосудов. Усаживайтесь поудобнее и приятного прочтения! Физическая активность При пассивном образе жизни сосуды совершенно не тренируются.
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