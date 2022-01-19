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В страну Тонга не может прибыть гуманитарная помощь после извержения вулкана

Японское общественное телевидение со ссылкой на действующих в регионе сотрудников ООН сообщило, что после масштабного извержения подводного вулкана в островном государстве Тонга на юге Тихого океана его аэропорты засыпаны вулканическим пеплом.

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