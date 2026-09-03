Сочи теряет туристов: отели снижают цены, но от этого ситуация не улучшается

Сочи теряет туристов: отели снижают цены, но от этого ситуация не улучшаетсяЗа первые шесть месяцев 2026 года загрузка гостиниц на побережье Сочи сократилась почти на пятую часть по сравнению с прошлым годом, а в июне падение ускорилось.