Сочи теряет туристов: отели снижают цены, но от этого ситуация не улучшается

Сочи теряет туристов: отели снижают цены, но от этого ситуация не улучшаетсяЗа первые шесть месяцев 2026 года загрузка гостиниц на побережье Сочи сократилась почти на пятую часть по сравнению с прошлым годом, а в июне падение ускорилось.
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