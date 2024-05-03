Владимир Ефимов: больше 250 гектаров реорганизуют на севере столицы по программе комплексного развития территорий

Город получит около 3,7 миллиона квадратных метров жилья Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что на севере Москвы при участии инвесторы и назначенных городом операторов будет реализовано 13 проектов редевелопмента.