Владимир Ефимов: больше 250 гектаров реорганизуют на севере столицы по программе комплексного развития территорий

Город получит около 3,7 миллиона квадратных метров жилья Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что на севере Москвы при участии инвесторы и назначенных городом операторов будет реализовано 13 проектов редевелопмента.
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