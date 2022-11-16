Никто не пострадал при взрывах в районе Фатих в Стамбуле

Турецкие СМИ сообщают, что в результате взрывов в районе Фатих в Стамбуле никто не пострадал. "Когда водитель автомобиля, ехавшего по улице, заметил, что из его машины поднимается дым, он остановился на обочине и попросил помощи у окружающих.