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Никто не пострадал при взрывах в районе Фатих в Стамбуле

Турецкие СМИ сообщают, что в результате взрывов в районе Фатих в Стамбуле никто не пострадал.  "Когда водитель автомобиля, ехавшего по улице, заметил, что из его машины поднимается дым, он остановился на обочине и попросил помощи у окружающих.

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