Для вас, росшие в СССР, это непроходимо: 6 знаменитых стихов Пушкина, которые все приписывают другим авторам

Не скучный, не поучающий, а главное, не унизительный тест по знаменитым стихотворениям, которые мы все учили понемногу еще в школе! фото: кадр из мульфильма «Ай да Пушкин!», 2018Про сегодняшний день умри, а лучше не скажешь, чем сказал один великий человек, который также умер слишком рано и трагически: «Погиб поэт, невольник чести…» Сегодня — годовщина гибели Александра Пушкина.