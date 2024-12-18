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МВД Узбекистана: пока нет данных о задержанном по подозрению в убийстве Кириллова

МВД Узбекистана: пока нет данных о задержанном по подозрению в убийстве Кириллова

МВД Узбекистана в настоящее время не обладает информацией о задержанном гражданине Узбекистана за исполнение теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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