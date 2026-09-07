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Царьград

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Астроном из ПНИПУ рассказал, как увидеть Эпсилон-Персеиды 10 сентября

Астроном из ПНИПУ рассказал, как увидеть Эпсилон-Персеиды 10 сентября

Евгений Бурмистров из ПНИПУ сообщил, что пик метеорного потока Эпсилон-Персеиды лучше всего наблюдать в предрассветные часы 10 сентября.

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