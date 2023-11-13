Нижегородская область стала лучшим регионом в развитии корпоративного спорта

Нижегородская область победила в номинации «Лучшая региональная программа года по популяризации и развитию спорта и здорового образа жизни» II Национальной премии в области развития корпоративного спорта.
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