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Петербургский дневник

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Экономист Суверов: доллар закрепится ниже 80 рублей при позитиве в диалоге по Украине

Экономист Суверов: доллар закрепится ниже 80 рублей при позитиве в диалоге по Украине

Текущий курс связан с недавними заявлениями Дональда Трампа Прокол внебиржевым курсом доллара психологического уровня 80 рублей является эмоциональной краткосрочной реакцией рынка на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможных переговорах по Украине в Стамбуле, заявил инвестиционный стратег Сергей Суверов.

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