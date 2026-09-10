Заслуженный пилот России, бывший лётный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник прокомментировал Царьграду обстановку в небе над Россией, и как она связана с угрозами Зеленского.
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