Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Небензя назвал позором резолюцию ООН по Газе, принятую под давлением США

Небензя назвал позором резолюцию ООН по Газе, принятую под давлением США

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление из-за принятия Советом Безопасности ООН под давлением США резолюции по сектору Газа со «слабым призывом» к гуманитарным паузам в зоне конфликта, а не требованием.

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