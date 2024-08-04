«Бандеровское прошлое». Команду Соловьева обвинили в поддержке ВСУ: Юлию Витязеву уже «начали мочить»

Автор: Вячеслав ФилипповВ Сети продолжает разгораться крупный скандал между военным экспертом Юрием Подолякой и ведущими программы «Соловьев LIVE» - Владимиром Соловьевым, Борисом Якеменко, Арменом Гаспаряном и Юлией Витязевой.
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