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Закон и Порядок

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«Бандеровское прошлое». Команду Соловьева обвинили в поддержке ВСУ: Юлию Витязеву уже «начали мочить»

«Бандеровское прошлое». Команду Соловьева обвинили в поддержке ВСУ: Юлию Витязеву уже «начали мочить»

Автор: Вячеслав ФилипповВ Сети продолжает разгораться крупный скандал между военным экспертом Юрием Подолякой и ведущими программы «Соловьев LIVE» - Владимиром Соловьевым, Борисом Якеменко, Арменом Гаспаряном и Юлией Витязевой.

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