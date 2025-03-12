Евросоюз потратит €240 млн на создание трёх RISC-V чиплетов для суперкомпьютеро...

Евросоюз потратит €240 млн на создание трёх RISC-V чиплетов для суперкомпьютеров в рамках проекта DAREDigital Autonomy with RISC-V in Europe (DARE), крупнейший проект по разработке чипов из когда-либо финансируемых Европейским союзом, созданный с целью укрепления технологического суверенитета Европы в области высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (ИИ), официально начал первый этап DARE SGA1, на реализацию которого выделено €240 млн ($262 млн), сообщается на сайте проекта.