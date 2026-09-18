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Нобелевскую премию 2026 года увеличили до $1,2 млн в каждой категории

Нобелевскую премию 2026 года увеличили до $1,2 млн в каждой категории

Размер Нобелевской премии 2026 года увеличили до 12 млн шведских крон ($1,2 млн) в каждой категории. Соответствующее решение принял Нобелевский фонд, сообщается на сайте премии.

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