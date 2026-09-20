Виноградов: «Электронная доска почета РТ создает доверие граждан к власти»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» В Едином информационном центре в Казани политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов прокомментировал уровень тревожности в обществе и ожидания от предстоящих выборов депутатов в Государственную думу России.
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