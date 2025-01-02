Литва подписала договор о покупке шведских гранатометов на за €14 млн

Контракт на закупку противотанковых гранатометов Carl Gustaf стоимостью €14 млн (1,5 млрд руб.) подписало Агентство оборонных ресурсов при Минобороны Литвы, сообщает пресс-служба министерства на официальном интернет-портале.
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