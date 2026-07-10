В администрации Волгоградской области опровергли слухи о возможном введении системы отпуска топлива по государственным номерам автомобилей.
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В администрации Волгоградской области опровергли слухи о возможном введении системы отпуска топлива по государственным номерам автомобилей.
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