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American Thinker, США. Эксперт объяснил, почему надежды США на крах России не оправдались

American Thinker, США. Эксперт объяснил, почему надежды США на крах России не оправдались

По расчетам США, конфликт на Украине должен был ослабить Россию, но результат оказался прямо противоположным, пишет AT.

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Комментарии
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SD
Sergey Desa
Вся история России за последние 350 лет говорит, что Россию не только победить невозможно, а Россия только будет жить дальше и лучше. Но есть одна проблема:взятки на всех уровнях. Вот если мы и эту проблему решим, Россия тогда будет как рай на земле!
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1 д.
ЮА
Юрий Ас
Если Петр I рубивший головы коррупционерам взрастил рядом с собой самого крупного вора - Сашку Меньшикова, укравшего в нынешних деньгах около 80 млрд долларов, значит воровство в стране непобедимо.
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23 час.

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