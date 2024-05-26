По расчетам США, конфликт на Украине должен был ослабить Россию, но результат оказался прямо противоположным, пишет AT.
American Thinker, США. Эксперт объяснил, почему надежды США на крах России не оправдались
Комментарии
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SD
Sergey Desa
Вся история России за последние 350 лет говорит, что Россию не только победить невозможно, а Россия только будет жить дальше и лучше. Но есть одна проблема:взятки на всех уровнях. Вот если мы и эту проблему решим, Россия тогда будет как рай на земле!
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1 д.
ЮА
Юрий Ас
Если Петр I рубивший головы коррупционерам взрастил рядом с собой самого крупного вора - Сашку Меньшикова, укравшего в нынешних деньгах около 80 млрд долларов, значит воровство в стране непобедимо.
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23 час.
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