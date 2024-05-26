American Thinker, США. Эксперт объяснил, почему надежды США на крах России не оправдались

SD

Sergey Desa

Вся история России за последние 350 лет говорит, что Россию не только победить невозможно, а Россия только будет жить дальше и лучше. Но есть одна проблема:взятки на всех уровнях. Вот если мы и эту проблему решим, Россия тогда будет как рай на земле!