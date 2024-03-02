Хуситы приготовили для США особое оружие: Йемен будет пачками топить корабли Запада

Вчера 8,3K прочитали Хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах», контролирующего большую часть йеменского побережья Красного моря, намерены атаковать военные корабли США и Великобритании новыми видами вооружения, а также расширить зону своих операций за пределы Аденского залива в Аравийском море.
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