Хуситы приготовили для США особое оружие: Йемен будет пачками топить корабли Запада

Вчера 8,3K прочитали Хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах», контролирующего большую часть йеменского побережья Красного моря, намерены атаковать военные корабли США и Великобритании новыми видами вооружения, а также расширить зону своих операций за пределы Аденского залива в Аравийском море.