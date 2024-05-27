«Спартак» продлил контракт с Голдобиным

Лучший бомбардир «Спартака» Николай Голдобин остается в клубе как минимум до 2026 года. О том, что Голдобин заключил со «Спартаком» новый двухлетний контракт, сообщает ТАСС со ссылкой на агента хоккеиста Сергея Исакова.