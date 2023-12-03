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Жена тренера "Ростова" Карпина поддержала мужа после матча с ЦСКА

Жена тренера "Ростова" Карпина поддержала мужа после матча с ЦСКА

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина, на своей странице в Instagram поддержала специалиста после того, как тот раскритиковал организаторов матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, назвав их дебилами и идиотами.

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