Жена тренера "Ростова" Карпина поддержала мужа после матча с ЦСКА

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина, на своей странице в Instagram поддержала специалиста после того, как тот раскритиковал организаторов матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, назвав их дебилами и идиотами.