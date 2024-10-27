Мост через Лену кардинально улучшит связность регионов страны

Мост через Лену в районе Якутска кардинально улучшит транспортную доступность столицы Якутии. А кроме того, появится возможность сквозного круглогодичного наземного сообщения между Иркутском и МагаданомФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры Игорь Смирновчитайте на monocle.