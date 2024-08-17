Открыто более 1000 новых кандидатов в звездные скопления в галактике «Сигара» с помощью телескопа «Джеймс Уэбб»

Международная группа астрономов под руководством Ребекки С. Леви из обсерватории Стюарда в Тусоне (штат Аризона) сделала крупное открытие в области астрономии, идентифицировав более 1000 новых кандидатов в звездные скопления в галактике «Сигара» с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST).