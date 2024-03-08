Политолог Безпалько объяснил суть "истерических заявлений" Макрона

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с РЕН ТВ прокомментировал противоречивые заявления французских политиков об отправке войск на Украину.
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