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Политолог Безпалько объяснил суть "истерических заявлений" Макрона

Политолог Безпалько объяснил суть "истерических заявлений" Макрона

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с РЕН ТВ прокомментировал противоречивые заявления французских политиков об отправке войск на Украину.

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