Евро U17. Финал. Франция против Португалии

Турнир проходит в Албании. Евро-2025 (U17) Финал Франция U-17 Франция – Португалия U-17 Португалия Дата проведения 1 июня, 21:30, «Arena Kombëtare» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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