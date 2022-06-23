Действие маткапитала могут расширить на покупку земельного участка

Действие материнского капитала в России могут расширить на покупку земельных участков, проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Государственную думу, сообщили журналистам в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ).
Действие материнского капитала в России могут расширить на покупку земельных участков, проект соответствующего закона уже разработан и готовится к внесению в Государственную думу, сообщили журналистам в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ).
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