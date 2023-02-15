Военное обозрение

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Германия намерена полностью решить проблему ВСУ с нехваткой снарядов к ЗСУ Gepard в следующем году

Германия намерена полностью решить проблему ВСУ с нехваткой снарядов к ЗСУ Gepard в следующем году

Германия возобновила производство боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, контракт подписан с немецким концерном Rheinmetall.

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