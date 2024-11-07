Депутат Картаполов: перспективы НАТО печальны, ей следует самораспуститься

Самым «приличным» из стран НАТО стоит вступить в БРИКС Перспективы НАТО печальны, альянс стал агрессивным и циничным политическим блоком, по этой причине организации стоит самораспуститься, заявил РИА Новости глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.