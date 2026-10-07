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Царьград

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Военные Латвии пресекли прорыв 20 мигрантов из Белоруссии

Военные Латвии пресекли прорыв 20 мигрантов из Белоруссии

Латвийские военные пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии 5 октября, когда не менее 20 мигрантов сопровождали вооруженные люди в масках, угрожавшие солдатам.

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