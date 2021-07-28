Главред The Insider Доброхотов стал подозреваемым по уголовному делу о клевете

О возбуждении уголовного дела против главного редактора The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката нидерландского журналиста.
О возбуждении уголовного дела против главного редактора The Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката нидерландского журналиста.
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