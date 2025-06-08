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Weekly Market Forecast: BUY Indices, Crude Oil! Sell Gold!

Weekly Market Forecast: BUY Indices, Crude Oil! Sell Gold!

Weekly Market Forecast: BUY Indices, Crude Oil! Sell Gold! Crude Oil Futures NYMEX:CL1! RT_Money In this Weekly Market Forecast, we will analyze the S&P 500, NASDAQ, DOW JONES, Gold and Silver futures, for the week of June 9 - 13th.

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