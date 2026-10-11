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Регионы России

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Нейросеть Claude помогла бесплатно заменить неисправную оперативную память по гарантии

Нейросеть Claude помогла бесплатно заменить неисправную оперативную память по гарантии

Пользователь Reddit поделился опытом, как нейросеть Claude помогла ему обнаружить причину частых синих экранов смерти (BSOD) в Windows и бесплатно заменить неисправную оперативную память G.

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