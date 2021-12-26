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В Башкирии более 100 населенных пунктов остались без света

В Башкирии 107 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду, оборвал линии электропередач на территории 16 муниципалитетов республики.

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