В Башкирии более 100 населенных пунктов остались без света

В Башкирии 107 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду, оборвал линии электропередач на территории 16 муниципалитетов республики.
В Башкирии 107 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ветер, скорость которого достигала 20 метров в секунду, оборвал линии электропередач на территории 16 муниципалитетов республики.
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